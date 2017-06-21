Антонио Донарумма перешел в «Милан»

Антонио Донарумма

Итальянский вратарь заключил контракт с клубом сроком на 4 года. 27-летний страж ворот – воспитанник россонери. Антонио Донарумма ушел из «Милана» в «Дженоа» 5 лет назад, в 2012 году. За время своей карьеры, игрок успел поигарть за такие футбольные коллективы, как «Пьяченца», «Бари», а также греческий «Астерас».

В последнем из них, он сыграл не менее 20 матчей, в которых пропустил в свои ворота 36 мячей соперников.

У Антонио также есть восемнадцатилетний младший брат, голкипер – Джанлуижди Доннарумма. Он продлил контракт с «Миланом» на 5 лет и будет конкурировать за место в основном составе с Антонио.