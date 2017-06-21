Новым капитаном «МЮ» назначили Майкла Каррика

Майкл Каррик

После того, как Руни перешел в «Эвертон», «красные дъяволы» остались без капитана. Теперь капитанскую повязку будет носить 35-летний, опытнейший опорник – Майкл Каррик.

Каррик заявил, что быть капитаном клуба такого уровня, как «Манчестер Юнайтед» - большая честь. Он добавил, что новый сезон в команде станет для него 12-ым. «Перейдя в клуб, даже не рассчитывал на долгую карьеру здесь. Я буду содействовать тому, чтобы молодые игроки не сдавались и следовали моему примеру» - сказал новоиспеченный капитан.

Майкл Каррик перешел в команду «манкунианцев» 11 лет назад из «Тоттенхэма». За эти годы он провел за клуб более 400 матчей, отметился 24 голами за «МЮ». Играя за «Манчестер Юнайтед», игрок стал обладателем множества клубных трофеев. Из них следует отметить 5 национальных чемпионств, 2 Кубка и 6 Суперкубков Англии. Кроме того, он имеет медаль победителя Лиги Чемпионов сезона 2007-2008 года, а также последнего победного розыгрыша Лиги Европы

Весной 2017 года, Каррик переподписал контракт с клубом на один год. Несколько ранее игроку предлагали место одного из тренеров молодежного состава клуба.