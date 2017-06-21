Анонс - прогноз матча 1-го тура РФПЛ 2017/18: СКА - «Зенит»

СКА-Хабаровск

Исторический матч для дальневосточного клуба состоится в Хабаровске 16-го июля, в рамках 1-го тура чемпионата России, ведь «СКА-Хабаровск» впервые пополнил элитную российскую футбольную Лигу, и экзаменовать хабаровчан будет «Зенит». В прошлогоднем первенстве ФНЛ, армейцы заняли 4-е место в табели о рангах, набрав 59 очков, что позволило дальневосточному клубу сыграть стыковые матчи против «Оренбурга», по итогам которых, хабаровчанам удалось выиграть у команды Роберта Евдокимова, и выйти в РФПЛ. Задача на сезон у команды Алексея Поддубского стоит одна – закрепиться в высшем футбольном обществе, но решить её будет не так уж и просто.



В июне, и июле «СКА-Хабаровск» провёл несколько контрольных поединков в России, и Южной Корее. Дальневосточники сыграли вничью с «Актобе» - 1:1, победили «Уфу» - 3:1, затем разошлись миром с «Долгопрудным» - 1:1, обыграли южнокорейский «Тэджон Ситизен» - 2:1, и взяли верх над командой «Смена» - 1:0.



Перед стартом первенства хабаровчане получили усиление в лице защитника Максима Тишкина, пришедшего из «Балтики», из «Тюмени» из аренды вернулся игрок обороны Николай Радченко, в качестве свободного агента перешёл в стан «СКА-Хабаровск» полузащитники Константин Савичев из «Спартака», и Виталий Федотов из ФК «Рига». Также состав пополнили хавбек Евгений Баляйкин, предыдущей командой которого была «Томь», форвард Антон Землянухин, выступавший до этого за тайский клуб «Сутхотхай». У «Смены» арендован нападающий Манвел Агаронян, а у «Уфы» защитник Александр Пуцко.



Ушли из хабаровской команды защитники Андрей Иванов, Андрей Киреев в «Ротор-Волгоград», Антон Купчин, и Томас Микуцкис, Давид Озманов в «Сокол» из Саратова, а Игорь Удалый отправился в «Анжи». Также в команде не будет полузащитников Артура Рылова – «Ротор-Волгоград», Павла Карасёва – «Анжи», Максима Астафьева – «Мордовия», и Василия Плетина. В «Шиннике» будет выступать в новом сезоне форвард Эдуард Булия.



Петербуржцы же в прошлогоднем чемпионате РФПЛ финишировали на итоговом 3-м месте, набрав 61 балл, пропустив вперёд «Спартак» и ЦСКА. Руководство «Зенита» посчитало такой результат неудовлетворительным, и расторгло контракт с румынским специалистом Мирчей Луческу, находившимся у руля «сине-бело-голубых» всего один сезон, и наставником клуба из северной столицы стал итальянский тренер Роберто Манчини.



Свой предсезонный сбор «Зенит» проводил в Австрии, где сыграл матчи софийским ЦСКА - 1:2, «Лудогорцем» - 0:1, и венской «Аустрией» - 2:1. Результаты не слишком впечатляющие, однако, тренерскому штабу петербуржцев удалось просмотреть в деле новичков, а их в команде действительно много.



Вернулся в клуб, находившийся в аренде в «Оренбурге» голкипер Михаил Кержаков, также из аренды из «Бордо» вернулся сербский защитник Вукашин Йованович. Клуб заключил полноценные контракты сразу с несколькими футболистами «Ростова» - Денисом Терентьевым, Александром Ерохиным, Дмитрием Полозом, и Кристианом Нобоа. Из «Ахмата» перешёл полузащитник Далер Кузяев, а из литовской «Паланги» хавбек Дмитрий Богаев. Безусловно, стоит отметить и покупку за 23 млн. евро у «Ромы» аргентинского игрока средней линии поля Леандро Паредеса.



Покинули же «Зенит» в межсезонье игрок обороны Николас Ломбертс, отправившийся защищать цвета клуба «Остенде», португалец Мигель Данни перешёл в «Славию» из Праги. Свободным агентом стал Александр Кержаков, а хавбеки Алексей Евсеев и Юрий Бавин в новом сезоне будут играть за «Урал».



«СКА-Хабаровск» и «Зенит» ещё никогда в своей истории не встречались друг с другом на столь высоком уровне. Безусловно, по подбору футболистов петербуржцы значительно превосходят дебютанта Лиги, поэтому победа «сине-бело-голубых» в предстоящем матче смотрится наиболее закономерным результатом.