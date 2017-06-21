«Челси» намерен приобрести Альваро Морату
Дата публикации: Вчера, 21:34 | Категория: Новости футбола
Потеряв ушедшего в «МЮ» нападающего бельгийца Лукаку, «Челси» нацелился на испанского форварда «Реала». Лондонский клуб готов отдать за него 80 000 000 евро. При этом ежегодный оклад игрока может составлять не менее 6 000 000 евро. Подписание контракта возможно в ближайшие несколько дней.
Ранее, «Реал» заявлял, что отдаст 24-летнего нападающего за 90 000 000 евро. Несмотря на это, по имеющейся информации издания AS, «королевский клуб» детально рассматривает поступившее предложение «Челси».
За последний сезон испанской Примеры, Альваро Мората забил 15 голов, став в списке бомбардиров вторым после одного из лидеров команды – Криштиану Роналду. Ранее футболист выступал за итальянский «Ювентус» а также за резервный состав «сливочных».
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