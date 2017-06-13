Краснодар предложил защитнику Шальке контракт с зарплатой €3 млн
Дата публикации: Вчера, 23:39 | Категория: Новости футбола
«Краснодар» попытается договориться с оборонительным игроком «Шальке-04» Д. Аого насчёт подписания контракта.
Через несколько дней персональный договор защитника с гельзенкирхенским клубом истечёт. По версии Bild, футболист находится в сфере интересов «Краснодара», готового выплачивать 30-летнему Деннису 3 000 000 евро заработного оклада ежегодно. Также стало известно, что Аого интересует «Хоффенхайм».
В сезоне 2016/2017 у Денниса было совсем немного игровой практики (выходил на поле в основе только трижды, всего провёл семь поединков в Бундеслиге). Кроме одной голевой передачи, результативными действиями не отмечался.
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