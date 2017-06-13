Агент Кайоде проведёт переговоры с ЦСКА и Локомотивом

В российском национальном первенстве может появиться представитель «Аустрии» О. Кайоде.



По сведениям Kronen Zeitung, агент 24-летнего африканца намерен вылететь в столицу России 24-го числа текущего месяца для осуществления переговоров с двумя клубами: «Локомотивом» и ЦСКА.



Юридический представитель футболиста Ф. Херцог не стал обсуждать с прессой эти данные, обмолвившись лишь о возможном переезде нападающего в Москву.



Отмечено, что трансферная плата за Оларенваджу может составить 4 000 000 евро. Кроме того, источник сообщил об интересе к игроку некоторых итальянских клубов, а также португальской «Витории Гимарайнш».