Агент Кайоде проведёт переговоры с ЦСКА и Локомотивом
Дата публикации: Вчера, 23:48 | Категория: Новости футбола
В российском национальном первенстве может появиться представитель «Аустрии» О. Кайоде.
По сведениям Kronen Zeitung, агент 24-летнего африканца намерен вылететь в столицу России 24-го числа текущего месяца для осуществления переговоров с двумя клубами: «Локомотивом» и ЦСКА.
Юридический представитель футболиста Ф. Херцог не стал обсуждать с прессой эти данные, обмолвившись лишь о возможном переезде нападающего в Москву.
Отмечено, что трансферная плата за Оларенваджу может составить 4 000 000 евро. Кроме того, источник сообщил об интересе к игроку некоторых итальянских клубов, а также португальской «Витории Гимарайнш».
Похожие новости:
ЦСКА и Локомотив поборются за игрока сборной Румынии
По сведениям Gazeta Sporturilor, нападающий «Университатя» (Крайова, Румыния) А. Иван может оказаться в российском национальном...
По сведениям Gazeta Sporturilor, нападающий «Университатя» (Крайова, Румыния) А. Иван может оказаться в российском национальном...
Рыбус может стать игроком ЦСКА
Польский представитель «Лиона» (Франция) оказался в сфере интересов московского ЦСКА, о чём информируют «Известия», ссылаясь...
Польский представитель «Лиона» (Франция) оказался в сфере интересов московского ЦСКА, о чём информируют «Известия», ссылаясь...
ESPN: Чичарито ведёт переговоры о переезде в МЛС
ESPN, ссылаясь на собственные источники, сообщило об интересе нескольких клубов американской лиги МЛС к мексиканцу Х. Эрнандесу. Два клуба из...
ESPN, ссылаясь на собственные источники, сообщило об интересе нескольких клубов американской лиги МЛС к мексиканцу Х. Эрнандесу. Два клуба из...
Агент Кумана сообщил об интересе со стороны Барселоны
Юридический представитель Р. Кумана, текущего главы тренерского штаба ливерпульского «Эвертона», оповестил общественность о появившемся...
Юридический представитель Р. Кумана, текущего главы тренерского штаба ливерпульского «Эвертона», оповестил общественность о появившемся...
Представители Кононова ведут переговоры с ЦСКА, Анжи и Локомотивом
Экс-наставник «Краснодара» может трудоустроиться в «Локомотиве», «Анжи», либо же в столичном ЦСКА, о чём...
Экс-наставник «Краснодара» может трудоустроиться в «Локомотиве», «Анжи», либо же в столичном ЦСКА, о чём...