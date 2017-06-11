Ливерпуль готов заплатить € 50 млн за Мартиньша
Дата публикации: Вчера, 23:48 | Категория: Новости футбола
Ж. Мартиньш — объект активных обсуждений между «Спортингом», за который он выступает, и «Ливерпулем», заинтересованного в приобретении форварда.
По версии онлайн-портала A Bola, англичане намерены предложить за футболиста национальной португальской команды до 50 000 000 евро. Ранее лиссабонцы отвергли 45-миллионное предложение по 22-летнему игроку. В то же время сумма отступных в соглашении форварда со «Спортингом» равна 60 000 000 евро.
В предшествующем сезоне на счету Желсона шесть забитых мячей и девять результативных пасов в 32-х проведённых поединках португальского первенства. Его клуб по итогам сезона занял третью позицию в Примейре.
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