Ливерпуль готов заплатить € 50 млн за Мартиньша

Ж. Мартиньш — объект активных обсуждений между «Спортингом», за который он выступает, и «Ливерпулем», заинтересованного в приобретении форварда.



По версии онлайн-портала A Bola, англичане намерены предложить за футболиста национальной португальской команды до 50 000 000 евро. Ранее лиссабонцы отвергли 45-миллионное предложение по 22-летнему игроку. В то же время сумма отступных в соглашении форварда со «Спортингом» равна 60 000 000 евро.



В предшествующем сезоне на счету Желсона шесть забитых мячей и девять результативных пасов в 32-х проведённых поединках португальского первенства. Его клуб по итогам сезона занял третью позицию в Примейре.