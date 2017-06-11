Реал возобновил интерес к Канте

По сведениям Don Balon, хавбек лондонского «Челси» Н. Канте, который присоединился к Синим только прошлым летом, уже этим может покинуть ряды своего коллектива.



По версии источника, представитель национальной французской команды — потенциальный новичок «Реала». Мадридцы, в частности, З. Зидан, заинтересованы в покупке очередного француза. Напомним, в основе Сливочных уже давно «прописались» Р. Варан и К. Бензема, соотечественники менеджера команды.



Ранее отмечалось, что «Челси» будет всеми силами стараться удержать Н’Голо в своём составе, предложив ему новое персональное соглашение.



Напомним, Канте ранее признали лучшим игроком Премьер-лиги 2016/2017.