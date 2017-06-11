  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Реал возобновил интерес к Канте

Дата публикации: Вчера, 23:42 | Категория: Новости футбола

Реал возобновил интерес к Канте

По сведениям Don Balon, хавбек лондонского «Челси» Н. Канте, который присоединился к Синим только прошлым летом, уже этим может покинуть ряды своего коллектива.

По версии источника, представитель национальной французской команды — потенциальный новичок «Реала». Мадридцы, в частности, З. Зидан, заинтересованы в покупке очередного француза. Напомним, в основе Сливочных уже давно «прописались» Р. Варан и К. Бензема, соотечественники менеджера команды.

Ранее отмечалось, что «Челси» будет всеми силами стараться удержать Н’Голо в своём составе, предложив ему новое персональное соглашение.

Напомним, Канте ранее признали лучшим игроком Премьер-лиги 2016/2017.

Нравится
Похожие новости:
  • Канте признан игроком сезона в АПЛ по версии PFA
    Канте признан игроком сезона в АПЛ по версии PFA
    Определён самый впечатляющий игрок текущего сезона Премьер-лиги Англии. Им стал 26-летний Н. Канте, хавбек «Челси». Голосование...
  • Челси договорился о переходе Канте за € 35 млн
    Челси договорился о переходе Канте за € 35 млн
    По сведениям Le Parisien, «Челси» предложил «Лестеру» 35 000 000 евро за Н. Канте, что устроило чемпионов Англии сезона...
  • Манчестер Юнайтед готов приобрести Канте за € 25 млн
    Манчестер Юнайтед готов приобрести Канте за € 25 млн
    По сведениям Mirror, хавбек «Лестера» и национальной французской сборной Н. Канте имеет все шансы оказаться в «Манчестер...
  • СМИ: Челси ведет переговоры с Канте
    СМИ: Челси ведет переговоры с Канте
    На трибунах стадиона, принимавшего позавчера товарищеский матч между шотландцами и французами, присутствовали представители лондонского...
  • Ювентус держит на радаре Кавани, Бентеке, Лукаку и Канте
    Ювентус держит на радаре Кавани, Бентеке, Лукаку и Канте
    Управление Старой Синьоры намерено поторговаться с «ПСЖ», «Ливерпулем», «Эвертоном» и «Лестером» (по...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2017
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close