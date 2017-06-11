ЦСКА и Локомотив поборются за игрока сборной Румынии

По сведениям Gazeta Sporturilor, нападающий «Университатя» (Крайова, Румыния) А. Иван может оказаться в российском национальном первенстве.



Источник утверждает, что представитель румынской сборной команды попал в сферу интересов столичных ЦСКА и «Локомотива». Отмечено, что оба клуба не желают оформлять полноценный трансфер, нацелившись на аренду игрока с приоритетной возможностью выкупа.



Кроме того, издание указывает, что скауты двух российских клубов наблюдали за действиями футболиста во время его выступлений за главную команду Румынии в спарринге с чилийцами. Матч состоялся 13-го июня, финальный счёт — 3:2 в пользу румын.