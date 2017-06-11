Лион заплатит Челси 19 млн евро за Б. Траоре
Дата публикации: Вчера, 23:47 | Категория: Новости футбола
Французский «Лион» готовится к подписанию Б. Траоре, игрока «Челси», который в предыдущем сезоне выступал на арендных правах за «Аякс» (источник — De Telegraaf).
Приобретение Бертрана будет стоить «Лиону» 19 000 000 евро. Со своим новым клубом игрок подпишет пятилетнее соглашение.
О достижении договорённостей Ткачей с чемпионом Премьер-лиги сообщалось ранее. Президент клуба-покупателя заявил, что приобретение Траоре — сложная задача, поскольку на футболиста есть немало других претендентов.
Отметим, что буркиниец ярко проявил себя в Лиге Европы 2016/2017, дойдя до финала соревнования. Всего за прошлый сезон отметился 13-ю точными ударами.
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