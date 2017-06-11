Лион заплатит Челси 19 млн евро за Б. Траоре

Французский «Лион» готовится к подписанию Б. Траоре, игрока «Челси», который в предыдущем сезоне выступал на арендных правах за «Аякс» (источник — De Telegraaf).



Приобретение Бертрана будет стоить «Лиону» 19 000 000 евро. Со своим новым клубом игрок подпишет пятилетнее соглашение.



О достижении договорённостей Ткачей с чемпионом Премьер-лиги сообщалось ранее. Президент клуба-покупателя заявил, что приобретение Траоре — сложная задача, поскольку на футболиста есть немало других претендентов.



Отметим, что буркиниец ярко проявил себя в Лиге Европы 2016/2017, дойдя до финала соревнования. Всего за прошлый сезон отметился 13-ю точными ударами.