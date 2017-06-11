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Жиру может быть обменян в Лион на Ляказетта

Дата публикации: Вчера, 23:40 | Категория: Новости футбола

Жиру может быть обменян в Лион на Ляказетта

Между французским «Лионом» и английским «Арсеналом» может произойти обмен форвардами.

По сведениям le10sport.com, президент Ткачей Ж.-М. Ола согласится поменять Ляказетта на О. Жиру с доплатой со стороны Канониров. Лондонцы заинтересованы в приобретении Александра, за которого французский клуб запросил 67 000 000 евро. Пока что неизвестно, готовы ли к выполнению подобных требований представители управления «Арсенала».

В сезоне 2016/2017 26-летний Ляказетт отыграл 45 поединков за «Лион», в которых ему удалось поразить ворота соперников 37 раз, а также отдать 5 результативных пасов. Его клуб дошёл до полуфинала ЛЕ, а в Лиге 1 занял 4-е место.

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