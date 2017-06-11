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Барселона выкупила у Флуминенсе права на Марлона

Дата публикации: Вчера, 23:37 | Категория: Новости футбола

Барселона выкупила у Флуминенсе права на Марлона

Футболист «Флуминенсе» Марлон, в предыдущем сезоне игравший за каталонскую «Барселону» на арендной основе, стал полноценным представителем испанского гранда, о чём оповестил общественность официальный веб-ресурс клуба.

Между 21-летним бразильским игроком и сине-гранатовыми было подписано трёхлетнее трудовое соглашение. «Барселона» использовала свою возможность выкупа футболиста, которая была указана в арендном контракте. Несколько испанских СМИ сообщают о выплате 5 000 000 евро за переход игрока.

Следует напомнить, в сезоне 2016/2017 Марлон был задействован всего в трёх поединках за первую команду сине-гранатовых (один из них — в Лиге чемпионов).

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