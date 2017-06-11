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Милан хочет взять Белотти в аренду с обязательством выкупа

Дата публикации: Вчера, 23:36 | Категория: Новости футбола

Милан хочет взять Белотти в аренду с обязательством выкупа

«Милан» может договориться с «Торино» по поводу трансфера А. Белотти, желая отсрочить полную выплату за переход игрока на один календарный год, информирует Toro.it.

«Торино» расположен к продаже своего 23-летнего лидера за 80 000 000 евро. Но «Милан» предлагает альтернативный вариант развития событий — с арендой на 1 сезон за 20 000 000 евро. Кроме того, у россонери останется право неизбежного выкупа футболиста за 60 000 000 евро следующим летом. Такая идея объясняется желанием миланцев сэкономить на расходах летом 2017-го.

Добавим, что за два предыдущих сезона Белотти отыграл за Быков 70 матчей в национальном итальянском первенстве и отметился 38 забитыми мячами.

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