Милан хочет взять Белотти в аренду с обязательством выкупа
Дата публикации: Вчера, 23:36 | Категория: Новости футбола
«Милан» может договориться с «Торино» по поводу трансфера А. Белотти, желая отсрочить полную выплату за переход игрока на один календарный год, информирует Toro.it.
«Торино» расположен к продаже своего 23-летнего лидера за 80 000 000 евро. Но «Милан» предлагает альтернативный вариант развития событий — с арендой на 1 сезон за 20 000 000 евро. Кроме того, у россонери останется право неизбежного выкупа футболиста за 60 000 000 евро следующим летом. Такая идея объясняется желанием миланцев сэкономить на расходах летом 2017-го.
Добавим, что за два предыдущих сезона Белотти отыграл за Быков 70 матчей в национальном итальянском первенстве и отметился 38 забитыми мячами.
Похожие новости:
Атлетико готов выложить за трансфер Белотти 60 млн евро
По версии СОРЕ, глава тренерского штаба «Атлетико» (Мадрид) Д. Симеоне имеет личный интерес в подписании результативного форварда...
По версии СОРЕ, глава тренерского штаба «Атлетико» (Мадрид) Д. Симеоне имеет личный интерес в подписании результативного форварда...
Арсенал и Наполи сделали предложение по переходу Белотти
А. Белотти, успешно выступающий в текущем сезоне за «Торино», входит в список интересов «Наполи» и «Арсенала». ...
А. Белотти, успешно выступающий в текущем сезоне за «Торино», входит в список интересов «Наполи» и «Арсенала». ...
Барсе тоже нужен Белотти
По некоторым данным, управление каталонской «Барселоны» обсуждает с коллегами из «Торино» возможный переход форварда А....
По некоторым данным, управление каталонской «Барселоны» обсуждает с коллегами из «Торино» возможный переход форварда А....
Бавария нацелилась на нападающего Торино Белотти
Действующий немецкий чемпион – «Бавария» (Мюнхен), намерен усилить атакующую линию своего состава. Один из потенциальных новичков...
Действующий немецкий чемпион – «Бавария» (Мюнхен), намерен усилить атакующую линию своего состава. Один из потенциальных новичков...
Наполи готов зимой предложить 40 млн евро за Белотти
А. Белотти («Торино») пользуется спросом среди нескольких итальянских клубов, и самым активных из них является «Наполи»,...
А. Белотти («Торино») пользуется спросом среди нескольких итальянских клубов, и самым активных из них является «Наполи»,...