Защитник Ромы станет игроком Зенита
Дата публикации: Вчера, 20:45 | Категория: Новости футбола
По информации ресурса Gazzetta Dello Sport, аргентинский оборонительный игрок «Ромы» вскоре может перейти в «Зенит». Источник сообщает о проявлении инициативы со стороны нового менеджера Р. Манчини в вопросе возможного приобретения в питерский клуб Ф. Фасио.
Ранее была опубликована информация, что сумма оплаты за переход Федерико в стан сине-бело-голубых может составить примерно 11 000 000 евро.
Другой представитель римских Волков К. Манолас — альтернативная трансферная цель российского клуба. Впрочем, на грека также претендуют «Барса» и «Юве». Вчера стало известно и об интересе Манчини к Л. Паредесу, ещё одному футболисту джаллоросси.
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