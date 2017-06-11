Защитник Ромы станет игроком Зенита

По информации ресурса Gazzetta Dello Sport, аргентинский оборонительный игрок «Ромы» вскоре может перейти в «Зенит». Источник сообщает о проявлении инициативы со стороны нового менеджера Р. Манчини в вопросе возможного приобретения в питерский клуб Ф. Фасио.



Ранее была опубликована информация, что сумма оплаты за переход Федерико в стан сине-бело-голубых может составить примерно 11 000 000 евро.



Другой представитель римских Волков К. Манолас — альтернативная трансферная цель российского клуба. Впрочем, на грека также претендуют «Барса» и «Юве». Вчера стало известно и об интересе Манчини к Л. Паредесу, ещё одному футболисту джаллоросси.