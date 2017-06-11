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Бакка ведёт переговоры с Марселем

Дата публикации: Вчера, 20:36 | Категория: Новости футбола

Бакка ведёт переговоры с Марселем

Колумбийский форвард «Милана» К. Бакка близок к продолжению своей карьеры в марсельском «Олимпике», о чём сообщает France Football.

Между представителями Карлоса и «Марселя» (в лице А. Субисарреты) уже состоялось несколько встреч. Однако провансальцы имеют серьёзного конкурента в этом деле, коим является столичный «Пари Сен-Жермен».

С большой долей вероятности Бакка покинет «Милан», который недавно уже приобрёл португальца А. Силву, а также интересуется возможностью покупки Н. Калинича из «Фиорентины».

«Наиболее важная цель для Карлоса сейчас — играть. Через год Чемпионат Мира, поэтому необходимо иметь достаточно шансов проявить себя», — поведал агент игрока С. Барилья.

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