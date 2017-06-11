Реал выкупит Мбаппе и отдаст его в аренду

Управление «Реала» (Мадрид) твёрдо вознамерилось договориться с «Монако» по поводу приобретения 18-летнего вундеркинда Монегасков К. Мбаппе.



По сведениям испанского ресурса AS, уже этим летом представитель национальной французской команды может быть представлен в качестве игрока «Реала». При этом футболист сможет продолжить свои выступления в составе «Монако», правда, уже на арендных правах (на 1 год). Подобные условия выдвинул сам Килиан, в подписании которого также проявляли интерес некоторые английские клубы совместно с «ПСЖ» и «Ювентусом».



Другие СМИ утверждают, что Монегаски намерены выручить за своего игрока примерно 150 000 000 евро.