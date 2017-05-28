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Туран может перейти в Арсенал за 25 млн евро

Дата публикации: Вчера, 22:56 | Категория: Новости футбола

Туран может перейти в Арсенал за 25 млн евро

«Арсенал» (Лондон) ищет возможности для осуществления трансфера турецкого полузащитника «Барселоны» А. Турана.

По данным Mundo Deportivo, примерно 25 000 000 евро будет предложено со стороны Канониров каталонскому клубу. Пока что неизвестно, собирается ли новый менеджер «Барсы» задействовать турка в составе своей команды в будущем.

В закончившемся сезоне испанского национального первенства Арда отличился тремя забитыми мячами в 18-и проведённых матчах. Перед этим лидер турецкой сборной выступал в стане «Галатасарая» и «Атлетико» (Мадрид).

Напоминаем, недавно состоялось переоформление трудового договора между А. Венгером и руководством «Арсенала».

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