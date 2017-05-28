Салах достиг соглашения с Ливерпулем
Дата публикации: Вчера, 23:45 | Категория: Новости футбола
Ещё вчера была опубликована новость о потенциальном переходе египтянина М. Салаха в «Ливерпуль», как уже сегодня возникли сведения насчёт возможного скорого объявления о состоявшейся сделке между «Ромой» и Мерсисайдцами. В этом убеждён ресурс Football Italia.
По версии источника, игрок национальной египетской команды уже договорился с представителями ливерпульского клуба относительно условий персонального договора. В новом для себя клубе Мохамед будет получать 4 500 000 евро за один сезон.
По всем ожиданиям, итальянцы согласятся продать своего футболиста в Премьер-лигу Англии за 40 000 000 евро. Следует напомнить, предложение в размере 34 000 000 евро ранее было отклонено Волками.
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