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Агент Балотелли: Боруссия Д и Марсель претендуют на Марио

Дата публикации: Вчера, 23:42 | Категория: Новости футбола

Агент Балотелли: Боруссия Д и Марсель претендуют на Марио

Широко известный в футбольном мире агент М. Райола, занимающийся делами итальянского аттаканте «Ниццы» М. Балотелли, сообщил об интересе некоторых конкретных клубов в услугах своего клиента.

«Полагаю, у Балотелли задался достаточно хороший сезон за «Ниццу», однако он собирается достичь намного большего. У него есть доверие ко мне, так как Марио в курсе моей придирчивости. Продолжит ли он карьеру в «Ницце»? Не могу точно сказать. Среди претендентов на Марио числятся «Боруссия» (Д) и «Марсель», — речь Райолы, которую опубликовал talkSPORT.

17 мячей и 7 ассистов на счету Балотелли (28 игр) в прошлом розыгрыше французской Лиги 1.

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