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Ливерпуль намерен потратить на трансферы более £ 100 млн

Дата публикации: Вчера, 23:52 | Категория: Новости футбола

Ливерпуль намерен потратить на трансферы более £ 100 млн

Мерсисайдский клуб готовится к массовым закупкам на трансферном рынке этим летом. По сведениям ресурса The Telegraph, управление «Ливерпуля» собирается выделить примерно 100 000 000 фунтов на приобретения новых исполнителей.

Как один из потенциальных новичков «Ливерпуля» рассматривается В. ван Дейк, цена которого на трансферном рынке составляет около 50 000 000 евро. Кроме Вирджила, Красные просматривают М. Салаха, А. О.-Чемберлена, Н. Кейта и К. Пулишича.

Завершил этот сезон Премьер-лиги Англии ливерпульский клуб на четвёртой строчке. Такой результат позволит команде участвовать в новом розыгрыше Лиги Чемпионов сезона 2017/2018.

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