Интер включился в борьбу за Толиссо
Дата публикации: Вчера, 22:56 | Категория: Новости футбола
Миланский «Интер» нацелен на покупку ведущего футболиста французского «Лиона» К. Толиссо, о чём сообщает Gazzetta dello Sport.
Весной этого года ходили слухи, что в приобретении Корентена заинтересован действующий итальянский чемпион, однако сторонам так и не удалось достичь согласия в переговорах. Пока «Ювентус» не особо спешит, нерадзурри пытаются перехватить Толиссо. Однако за успешно выступающего в последнем сезоне игрока «Лион» намерен выручить не менее 30 000 000 – 40 000 000 евро.
Также возникала информация, что услугами Толиссо интересуются «Барселона» на пару с лондонским «Арсеналом».
Толиссо — воспитанник футбольной академии Ткачей.
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