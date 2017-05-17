Интер включился в борьбу за Толиссо

Миланский «Интер» нацелен на покупку ведущего футболиста французского «Лиона» К. Толиссо, о чём сообщает Gazzetta dello Sport.



Весной этого года ходили слухи, что в приобретении Корентена заинтересован действующий итальянский чемпион, однако сторонам так и не удалось достичь согласия в переговорах. Пока «Ювентус» не особо спешит, нерадзурри пытаются перехватить Толиссо. Однако за успешно выступающего в последнем сезоне игрока «Лион» намерен выручить не менее 30 000 000 – 40 000 000 евро.



Также возникала информация, что услугами Толиссо интересуются «Барселона» на пару с лондонским «Арсеналом».



Толиссо — воспитанник футбольной академии Ткачей.