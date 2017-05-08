Винисиус Жуниор прошёл обследование для Реала

Игрок атакующей линии бразильского «Фламенго» В. Жуниор прошёл медосмотр для «Реала» (Мадрид), который задался целью приобретения футболиста (источник — Marca).



По данным СМИ, латиноамериканский игрок уже на текущей неделе поставит свою подпись в первом профессиональном трудовом договоре с «Фламенго».



«Реалу» удалось выиграть соперничество с «Барсой» за 16-летнего бразильского таланта. Жуниор получил гарантии того, что сразу же будет зачислен в главную команду «Реала», и ему не придётся играть за резервный состав Сливочных.



Впрочем, при любых раскладах Винисиус не сможет защищать цвета «Реала» до середины следующего года.