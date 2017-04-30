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Аталанта подписала форварда сборной Дании

Дата публикации: Вчера, 23:25 | Категория: Новости футбола

Аталанта подписала форварда сборной Дании

А. Корнелиус, нападающий национальной датской команды, присоединился к «Аталанте». 24-летний игрок атакующего амплуа оформил со своим новым клубом соглашение, длительность которого источником новости не указывается. Неизвестна и сумма приобретения. Информация о подписании Корнелиуса появилась сегодня на официальном веб-ресурсе клуба из Бергамо.

Ранее Андреас выступал за столичный «Копенгаген», с которым по контракту мог сотрудничать до конца следующего года. Новый трудовой договор игрока с командой из Серии А обретёт юридическую силу в самом конце текущего сезона.

В сезоне 2016/2017 Корнелиус отличился 11-ю забитыми мячами в 25-и поединках Суперлиги Дании.

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