Аталанта подписала форварда сборной Дании

А. Корнелиус, нападающий национальной датской команды, присоединился к «Аталанте». 24-летний игрок атакующего амплуа оформил со своим новым клубом соглашение, длительность которого источником новости не указывается. Неизвестна и сумма приобретения. Информация о подписании Корнелиуса появилась сегодня на официальном веб-ресурсе клуба из Бергамо.



Ранее Андреас выступал за столичный «Копенгаген», с которым по контракту мог сотрудничать до конца следующего года. Новый трудовой договор игрока с командой из Серии А обретёт юридическую силу в самом конце текущего сезона.



В сезоне 2016/2017 Корнелиус отличился 11-ю забитыми мячами в 25-и поединках Суперлиги Дании.