Барселона рассматривает Аспиликуэту или Хенрихса в качестве альтернативы Бельерину
Дата публикации: Вчера, 23:22 | Категория: Новости футбола
«Барселона» по-прежнему желает возвратить Э. Бельерина в клуб. Напомним, фланговый оборонец «Арсенала» (Лондон) воспитан академией каталонцев.
Если же приобрести Эктора не удастся, вместо 22-летнего испанца будет подписан либо С. Аспиликуэта из «Челси», либо Б. Хенрихс из леверкузенского «Байера».
Ранее поступали сообщения о намерениях каталонцев потратить примерно 100 000 000 евро следующим летом с целью приобрести игроков на позиции левого и правого защитника. Кроме того, «Барселона» нуждается и в квалифицированном центральном полузащитнике. Наиболее близки сине-гранатовые к подписанию М. Верратти («ПСЖ») и Ф. Коутиньо («Ливерпуль»).
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