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Ювентус опережает МЮ и Челси в борьбе за форварда Селтика

Дата публикации: Вчера, 23:40 | Категория: Новости футбола

Ювентус опережает МЮ и Челси в борьбе за форварда Селтика

По информации издания Football Italia, М. Дембеле, талантливый нападающий шотландского «Селтика», ближе к переходу в итальянский чемпионат, нежели в Премьер-лигу Англии.

«Ювентус» является фаворитом в сражении за 20-летним Муссой, в то время как прямыми его конкурентами считаются «Ман Юнайтед» и «Челси». Ещё один претендент на Дембеле — «Боруссия» (Д).

Туринцы уже предварительно договорились с «Селтиком» ещё в начале текущего года. В то же время источник уверен, что «Юве» устанавливал связь с самим Дембеле ещё во время выступлений футболиста за «Фулхэм» (2015-й год).

«Селтик» ранее ответил отказом на предложение «Вест Хэма» продать Дембеле за 25 000 000 фунтов.

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