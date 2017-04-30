Ювентус опережает МЮ и Челси в борьбе за форварда Селтика

По информации издания Football Italia, М. Дембеле, талантливый нападающий шотландского «Селтика», ближе к переходу в итальянский чемпионат, нежели в Премьер-лигу Англии.



«Ювентус» является фаворитом в сражении за 20-летним Муссой, в то время как прямыми его конкурентами считаются «Ман Юнайтед» и «Челси». Ещё один претендент на Дембеле — «Боруссия» (Д).



Туринцы уже предварительно договорились с «Селтиком» ещё в начале текущего года. В то же время источник уверен, что «Юве» устанавливал связь с самим Дембеле ещё во время выступлений футболиста за «Фулхэм» (2015-й год).



«Селтик» ранее ответил отказом на предложение «Вест Хэма» продать Дембеле за 25 000 000 фунтов.