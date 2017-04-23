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Перес готов расстаться с шестью игроками Реала

Дата публикации: Вчера, 23:56 | Категория: Новости футбола

Перес готов расстаться с шестью игроками Реала

Проигрыш в Эль Классико заставил президента «Реала» задуматься о кадровых перестройках. После матча Ф. Перес повстречался с З. Зиданом и оповестил того о намерениях расстаться с 6-ю футболистами, о чём приводит к сведению Diario Gol.

За счёт приобретения Д. Де Хеа Перес планирует заменить Наваса, основного голкипера Сливочных на данный момент. Н. Фернандес, не отличающийся надёжностью в обороне, не единственный предмет недовольства для босса «Реала» в задней линии — Флорентино готов расстаться и с С. Рамосом, который был удалён в игре с «Барсой».

Л. Модрич и К. Бензема — следующие кандидаты «на выход». И самое интересное: в «чёрный список» Переса попал даже лидер команды — португалец К. Роналду.

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