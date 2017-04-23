Перес готов расстаться с шестью игроками Реала
Дата публикации: Вчера, 23:56 | Категория: Новости футбола
Проигрыш в Эль Классико заставил президента «Реала» задуматься о кадровых перестройках. После матча Ф. Перес повстречался с З. Зиданом и оповестил того о намерениях расстаться с 6-ю футболистами, о чём приводит к сведению Diario Gol.
За счёт приобретения Д. Де Хеа Перес планирует заменить Наваса, основного голкипера Сливочных на данный момент. Н. Фернандес, не отличающийся надёжностью в обороне, не единственный предмет недовольства для босса «Реала» в задней линии — Флорентино готов расстаться и с С. Рамосом, который был удалён в игре с «Барсой».
Л. Модрич и К. Бензема — следующие кандидаты «на выход». И самое интересное: в «чёрный список» Переса попал даже лидер команды — португалец К. Роналду.
Похожие новости:
Роналду покинет Реал, если клуб пригласит Азара
Летом 2017-го года национальное первенство Испании может лишиться одной из своих главных звёзд – К. Роналду, который, по информации Daily...
Летом 2017-го года национальное первенство Испании может лишиться одной из своих главных звёзд – К. Роналду, который, по информации Daily...
Флорентино Перес может покинуть пост президента Реала
Должность президента «Реала» (Мадрид) вскоре может стать вакантной из-за того, что Ф. Перес раздумывает над своим уходом. По данным...
Должность президента «Реала» (Мадрид) вскоре может стать вакантной из-за того, что Ф. Перес раздумывает над своим уходом. По данным...
Реал может продать Роналду и приобрести Левандовски
Испанские масс-медиа не исключают возможность того, что Роналдо уйдет из «Реала». «El Confidencial» пишет, что...
Испанские масс-медиа не исключают возможность того, что Роналдо уйдет из «Реала». «El Confidencial» пишет, что...
Перес: цена Роналду — один миллиард
Глава «Реала» Перес озвучил сумму, которую придется выложить потенциальному покупателю Криштиану Роналду. Вокруг персоны португальца...
Глава «Реала» Перес озвучил сумму, которую придется выложить потенциальному покупателю Криштиану Роналду. Вокруг персоны португальца...
Перес: «По Ди Марии предложений не поступало»
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес опроверг информацию о том, что Анхель Ди Мария вскоре может покинуть клуб. Напомним, что...
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес опроверг информацию о том, что Анхель Ди Мария вскоре может покинуть клуб. Напомним, что...