Галатасарай предложит Луческу пост генерального директора

«Галатасарай» хочет пригласить к себе румынского наставника «Зенита» на пост гендира, о чём извещает Fotospor.



Если Луческу расстанется с «Зенитом», его могут определить генеральным директором в турецком клубе и поручить ведение трансферной политики именно ему. В то же время Рэзван, сын Мирчи, займет пост главного тренера стамбульцев. Президент команды, как отмечает тот же информационный источник, уже разговаривал с Луческу по данному вопросу.



Управление турецкого гранда учитывает, насколько грамотно Луческу работал в «Шахтёре» над приобретением латиноамериканских игроков и их выгодной перепродажей в ведущие европейские клубы.