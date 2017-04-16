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Галатасарай предложит Луческу пост генерального директора

Дата публикации: Сегодня, 23:23 | Категория: Новости футбола

Галатасарай предложит Луческу пост генерального директора

«Галатасарай» хочет пригласить к себе румынского наставника «Зенита» на пост гендира, о чём извещает Fotospor.

Если Луческу расстанется с «Зенитом», его могут определить генеральным директором в турецком клубе и поручить ведение трансферной политики именно ему. В то же время Рэзван, сын Мирчи, займет пост главного тренера стамбульцев. Президент команды, как отмечает тот же информационный источник, уже разговаривал с Луческу по данному вопросу.

Управление турецкого гранда учитывает, насколько грамотно Луческу работал в «Шахтёре» над приобретением латиноамериканских игроков и их выгодной перепродажей в ведущие европейские клубы.

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