Наполи может заменить Инсинье на Деулофеу
Дата публикации: Вчера, 23:46 | Категория: Новости футбола
Ж. Деулофеу, который достаточно эффективно выступает в «Милане», будучи арендованным из «Эвертона», вскоре может перейти в ряды «Наполи».
Л. Инсинье, основной фланговый защитник неаполитанского клуба, претендует на повышение своей заработной платы почти на 400%, что вовсе не устраивает руководство Партенопей. Более того, «Наполи» выйдет на трансферный рынок с целью подыскать подходящую замену для Лоренцо.
Главная кандидатура на смену алчного Инсинье — Деулофеу, которого «Барселона» по-прежнему может выкупить за 12 000 000 евро (по условиям трансфера Жерара в «Эвертон»). Если «Барса» не пожелает этого сделать, проявит инициативу «Наполи».
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