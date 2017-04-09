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Ливерпуль заинтересован в Окслейд-Чемберлене

Дата публикации: Вчера, 23:49 | Категория: Новости футбола

Ливерпуль заинтересован в Окслейд-Чемберлене

«Ливерпуль» присматривается к хавбеку «Арсенала» А. Окслейд-Чемберлену, по версии The Telegraph.

Красные учитывают высокую трансферную цену Алекса, которую установило управление лондонцев. Пушкари хотят заполучить за своего неосновного игрока 35 000 000 фунтов.

Мерсисайдцы намерены использовать ситуацию с истечением трудового договора игрока с «Арсеналом» следующим летом. Так как Алекс не слишком доволен своей ролью резервного в составе Канониров, наверняка призадумается над целесообразностью продления соглашения с лондонцами. Пока что переговоры по этому поводу ещё не стартовали, чем и может воспользоваться «Ливерпуль».

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