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Монако и Андерлехт ведут переговоры по Тилемансу

Дата публикации: Вчера, 23:42 | Категория: Новости футбола

Монако и Андерлехт ведут переговоры по Тилемансу

Л. Жардим может получить в своё распоряжение ещё одного талантливого футболиста мирового уровня. Ю. Тилеманс может летом пополнить состав «Монако», добавив в атакующую линию этой команды ещё больше конкуренции. Информация предоставлена изданием L'Équipe.

Княжеский клуб уже договаривается с «Андерлехтом» относительно потенциального перехода Юри в «Монако» в середине текущего года.

В сезоне 2016/2017 Тилеманс отыграл за свою команду 29 матчей бельгийского национального первенства, отличился 13-ю голами и девятью ассистами.

Ранее также поступали сведения об активном интересе к бельгийскому таланту со стороны «Спартака» (Москва).

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