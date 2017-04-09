Монако и Андерлехт ведут переговоры по Тилемансу
Дата публикации: Вчера, 23:42 | Категория: Новости футбола
Л. Жардим может получить в своё распоряжение ещё одного талантливого футболиста мирового уровня. Ю. Тилеманс может летом пополнить состав «Монако», добавив в атакующую линию этой команды ещё больше конкуренции. Информация предоставлена изданием L'Équipe.
Княжеский клуб уже договаривается с «Андерлехтом» относительно потенциального перехода Юри в «Монако» в середине текущего года.
В сезоне 2016/2017 Тилеманс отыграл за свою команду 29 матчей бельгийского национального первенства, отличился 13-ю голами и девятью ассистами.
Ранее также поступали сведения об активном интересе к бельгийскому таланту со стороны «Спартака» (Москва).
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