Монако и Андерлехт ведут переговоры по Тилемансу

Л. Жардим может получить в своё распоряжение ещё одного талантливого футболиста мирового уровня. Ю. Тилеманс может летом пополнить состав «Монако», добавив в атакующую линию этой команды ещё больше конкуренции. Информация предоставлена изданием L'Équipe.



Княжеский клуб уже договаривается с «Андерлехтом» относительно потенциального перехода Юри в «Монако» в середине текущего года.



В сезоне 2016/2017 Тилеманс отыграл за свою команду 29 матчей бельгийского национального первенства, отличился 13-ю голами и девятью ассистами.



Ранее также поступали сведения об активном интересе к бельгийскому таланту со стороны «Спартака» (Москва).