МЮ готов заплатить 51 млн евро за Перишича
Дата публикации: Вчера, 22:56 | Категория: Новости футбола
«Ман Юнайтед» заинтересовался возможностью подписания И. Перишича, хорватского хавбека, выступающего на данном этапе времени за миланский «Интернационале».
По версии Football Italia, 28-летний полузащитник может обойтись Красным Дьяволам в 51 000 000 евро, что не смущает управленцев «МЮ». Во втором своём сезоне в стане нерадзурри Ивану удалось отличиться девятью забитыми мячами и четырьмя ассистами в 28-и проведённых играх итальянского первенства.
Gazzetta dello Sport, в свою очередь, сообщает: Ж. Моуриньо уведомил боссов своего клуба, что нуждается в инвестициях, в том числе и на покупку Перишича. В приобретении футболиста якобы также заинтересован «Челси».
Похожие новости:
Ливерпуль готов приобрести Перишича за 35 млн евро
Хорватский легионер миланского «Интернационале» И. Перишич близок к тому, чтобы оказаться в составе английского «Ливерпуля»....
Хорватский легионер миланского «Интернационале» И. Перишич близок к тому, чтобы оказаться в составе английского «Ливерпуля»....
Челси вновь нацелился на Перишича
«Челси» грядущим летом рассчитывает пополнить свой состав хавбеком атакующего плана «Интера» И. Перишичем, несмотря на то,...
«Челси» грядущим летом рассчитывает пополнить свой состав хавбеком атакующего плана «Интера» И. Перишичем, несмотря на то,...
Перишичем интересуются Челси, МЮ и Ливерпуль
Хавбек миланского «Интернационале» И. Перишич оказался «на радарах» английских «МЮ», «Челси» и...
Хавбек миланского «Интернационале» И. Перишич оказался «на радарах» английских «МЮ», «Челси» и...
Манчестер Юнайтед постарается приобрести Перишича
По данным Calciomercato, главный тренер Красных Дьяволов Ж. Моуриньо хочет иметь в своем распоряжении хавбека И. Перишича, который играет в Италии за...
По данным Calciomercato, главный тренер Красных Дьяволов Ж. Моуриньо хочет иметь в своем распоряжении хавбека И. Перишича, который играет в Италии за...
Барселона хочет подписать хорвата Перишича
Хорватский хавбек, который весьма неплохо заявил о себе на европейском первенстве 2016-го года, попал на радары «Барселоны», и в...
Хорватский хавбек, который весьма неплохо заявил о себе на европейском первенстве 2016-го года, попал на радары «Барселоны», и в...