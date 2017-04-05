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МЮ готов заплатить 51 млн евро за Перишича

Дата публикации: Вчера, 22:56 | Категория: Новости футбола

МЮ готов заплатить 51 млн евро за Перишича

«Ман Юнайтед» заинтересовался возможностью подписания И. Перишича, хорватского хавбека, выступающего на данном этапе времени за миланский «Интернационале».

По версии Football Italia, 28-летний полузащитник может обойтись Красным Дьяволам в 51 000 000 евро, что не смущает управленцев «МЮ». Во втором своём сезоне в стане нерадзурри Ивану удалось отличиться девятью забитыми мячами и четырьмя ассистами в 28-и проведённых играх итальянского первенства.

Gazzetta dello Sport, в свою очередь, сообщает: Ж. Моуриньо уведомил боссов своего клуба, что нуждается в инвестициях, в том числе и на покупку Перишича. В приобретении футболиста якобы также заинтересован «Челси».

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