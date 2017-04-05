МЮ готов заплатить 51 млн евро за Перишича

«Ман Юнайтед» заинтересовался возможностью подписания И. Перишича, хорватского хавбека, выступающего на данном этапе времени за миланский «Интернационале».



По версии Football Italia, 28-летний полузащитник может обойтись Красным Дьяволам в 51 000 000 евро, что не смущает управленцев «МЮ». Во втором своём сезоне в стане нерадзурри Ивану удалось отличиться девятью забитыми мячами и четырьмя ассистами в 28-и проведённых играх итальянского первенства.



Gazzetta dello Sport, в свою очередь, сообщает: Ж. Моуриньо уведомил боссов своего клуба, что нуждается в инвестициях, в том числе и на покупку Перишича. В приобретении футболиста якобы также заинтересован «Челси».