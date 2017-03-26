Три игрока сборной Испании могут перейти в Ювентус
Дата публикации: Вчера, 23:40 | Категория: Новости футбола
По версии итальянского издания Tuttosport, Э. Бельерин с И. Уильямсом и М. Асенсио близки к тому, чтобы воссоединиться в одной команде – «Ювентусе».
Отметим, что каждый из этих футболистов в своё время выступал в испанской национальной «молодёжке».
Ранее ходили слухи, что Бельерин, играющий сейчас за «Арсенал», может возвратиться в «Барселону». Уильямс из «Атлетика» (Бильбао), помимо «Ювентуса», также входит в сферу интересов «Ливерпуля», но предложения Красных не устраивают басков. В свою очередь, Асенсио, который в «Реале» не является основным, склоняется к тому, чтобы продолжить бороться за место в составе своего клуба – действующего обладателя кубка Лиги Чемпионов.
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