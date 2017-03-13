Реал и Барселона поборются за 16-летнего форварда Фламенго
Дата публикации: Вчера, 23:50 | Категория: Новости футбола
Два «кита» европейского футбола намерены сразиться в гонке за талантливым форвардом «Фламенго» (Бразилия) Винисиусом. 16-летний игрок, что стоит отметить, уже вызывается в молодёжные национальные команды своей страны.
По данным Marca, «Барселона» и «Реал» не намерены упустить потенциальную звезду, активно отслеживая выступления Винисиуса. На данный момент игрок связан контрактом со своим клубом до 2018-го года. Клаусула составляет 30 000 000 евро.
Клубы намерены дождаться, пока нападающий обретёт совершеннолетие. По всей видимости, более предметный интерес к Винисиусу со стороны Сливочных и Блаугранас будет проявлен именно в 2018-м году.
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