  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Реал и Барселона поборются за 16-летнего форварда Фламенго

Дата публикации: Вчера, 23:50 | Категория: Новости футбола

Реал и Барселона поборются за 16-летнего форварда Фламенго

Два «кита» европейского футбола намерены сразиться в гонке за талантливым форвардом «Фламенго» (Бразилия) Винисиусом. 16-летний игрок, что стоит отметить, уже вызывается в молодёжные национальные команды своей страны.

По данным Marca, «Барселона» и «Реал» не намерены упустить потенциальную звезду, активно отслеживая выступления Винисиуса. На данный момент игрок связан контрактом со своим клубом до 2018-го года. Клаусула составляет 30 000 000 евро.

Клубы намерены дождаться, пока нападающий обретёт совершеннолетие. По всей видимости, более предметный интерес к Винисиусу со стороны Сливочных и Блаугранас будет проявлен именно в 2018-м году.

Нравится
Похожие новости:
  • Реал намерен побороться с Барселоной за «нового Неймара»
    Реал намерен побороться с Барселоной за «нового Неймара»
    По информации Diario Gol, В. Жуниор, на данный момент представляющий «Фламенго» (Бразилия), находится под активным наблюдением со стороны...
  • Ман Юнайтед и Челси намерены побороться за Хенрикса
    Ман Юнайтед и Челси намерены побороться за Хенрикса
    Талантливый юный хавбек «Байера» и национальной немецкой сборной Б. Хенрикс заинтересовал своими выступлениями лучшие клубы Англии. По...
  • Барселона и Реал поспорят за Желсона Мартинша
    Барселона и Реал поспорят за Желсона Мартинша
    Два испанских «кита» мирового футбола «Барселона» и «Реал» готовы посоревноваться за вингера португальского...
  • Фламенго готов заплатить ЦСКА за Витиньо € 5-6 млн
    Фламенго готов заплатить ЦСКА за Витиньо € 5-6 млн
    Арендованный «Интернасьоналом» игрок ЦСКА (Москва) Витиньо – на прицеле у другого бразильского клуба «Фламенго». ...
  • Реал согласовал контракт с Бальде Кейта
    Реал согласовал контракт с Бальде Кейта
    Пятилетнее трудовое соглашение между футболистом «Лацио» Б. Кейта и мадридским «Реалом» согласовано, о чём проинформировал...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2016
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close