Фенербахче хочет купить Тайсона у Шахтёра за 4 млн
Дата публикации: Вчера, 23:51 | Категория: Новости футбола
По данным турецкого ресурса Fanatik, «Фенербахче» собирается осуществить попытку выторговать бразильца Тайсона из «Шахтёра» (Донецк).
Вполне возможно, что летом Канарейки потеряют Дж. Ленса или М. Соу, и в связи с этим присматриваются к вингеру Горняков. Турки, по информации источника, намерены раскошелиться на четыре миллиона евро, которые будут взяты из выручки, полученной после продажи одного из своих лидеров.
Канарейки убеждены, что эта сумма устроит донецкий клуб, поскольку тому до сих пор не удалось договориться с Тайсоном насчёт продления трудового соглашения. Текущий контракт экс-игрока «Металлиста» (Харьков) с «Шахтёром» действителен до середины этого года.
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