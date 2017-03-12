Куртуа не собирается переходить в Реал

Бельгийский страж ворот «Челси» опровергает все слухи о своём возможном переходе в состав «Реала» (Мадрид) грядущим летом. Зимой об этом, к слову, утверждало несколько европейских изданий.



В конце 2016-го года даже возникла информация об огромном желании Куртуа присоединится к составу Сливочных в 2017-м. Впрочем, теперь, отвечая на вопросы корреспондентов, Тибо упомянул об этих слухах.



"Я не намерен переезжать в «Мадрид». На данный момент я счастлив быть частью «Челси», успешной команды, и сосредотачиваюсь исключительно на играх за Синих", — слова Куртуа, приведённые из интервью изданию Onda Cero.



В феврале Goal.com предположил, что в случае ухода Куртуа «Челси» приобретёт Я. Облака из «Атлетико» (Мадрид).