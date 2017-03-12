Челси готов заплатить Ювентусу € 60 млн за Комана

Талантливый французский «технарь» К. Коман приглянулся скаутской службе «Челси» (Лондон). На данный момент 20-летний Кингсли играет за «Баварию» на временной основе, в то время как полными правами на него обладает «Ювентус».



По версии Telefoot, лондонский гранд готов выплатить действующему итальянскому чемпиону 60 000 000 евро за переход француза. Впрочем, этому трансферу может воспрепятствовать «Бавария», владеющая правом первоочередного выкупа вингера за 20 500 000 евро до истечения апреля 2017-го года.



Ожидается, что будущее футболиста будет зависеть от его личного решения.



Помимо «Челси», в список претендентов на Комана входит и «Манчестер Сити», который якобы готовит 50-миллионное предложение.