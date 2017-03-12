Фенербахче предлагает Спартаку обменять Попова на Эменике

Турецкий гранд стремится усилить позицию центрального полузащитника. Один из кандидатов на пополнение состава «Фенербахче» – И. Попов, выступающий в «Спартаке» (Москва). Турки готовы помимо денежного вознаграждения за Ивелина предоставить и права на Э. Эменике.



Mynet Spor утверждает, что «Спартак» хочет за 29-летнего игрока национальной болгарской команды не менее 6 000 000 евро. В свою очередь, «Фенербахче» за счёт Эменике, который уже играл в Москве с 2011-го по 2014-й год, намерен снизить размер трансферной платы за болгарина.



28-летний Эммануэль провёл свою первую игру за спартаковцев в августе 2011-го года, когда его команда одержала верх над «Анжи» со счётом 3:0. Всего проведя 51 матч за «Спартак», африканец отличился 24 точными ударами.