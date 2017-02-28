Конте согласился возглавить Интер
Дата публикации: Вчера, 23:52 | Категория: Новости футбола
Итальянский коуч аристократов Антонио Конте согласился на предложение «Интера».
По сведениям издания Tuttosport, окончанию этого сезона итальянский менеджер сменит клубную прописку. Согласно данному источнику, итальянский тренер согласился перейти в стан черно-синих, после существенного увеличения оклада с 11-ти миллионов евро до 15-ти.
К сведению, Конте стал тренировать пенсионеров перед началом сезона 2016-2017. Сейчас же лондонский «Челси» располагается на первой позиции таблицы английской Премьер-Лиги, оторвавшись от ближайшего конкурента на десять пунктов.
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