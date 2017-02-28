Конте согласился возглавить Интер

Итальянский коуч аристократов Антонио Конте согласился на предложение «Интера».



По сведениям издания Tuttosport, окончанию этого сезона итальянский менеджер сменит клубную прописку. Согласно данному источнику, итальянский тренер согласился перейти в стан черно-синих, после существенного увеличения оклада с 11-ти миллионов евро до 15-ти.



К сведению, Конте стал тренировать пенсионеров перед началом сезона 2016-2017. Сейчас же лондонский «Челси» располагается на первой позиции таблицы английской Премьер-Лиги, оторвавшись от ближайшего конкурента на десять пунктов.