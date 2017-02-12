Барселона нацелилась на Курзаву
Дата публикации: Вчера, 23:34 | Категория: Новости футбола
Издание Sport (Испания) проинформировало о заинтересованности «Барселоны» в покупке Л. Курзава, выступающего на позиции флангового защитника «Пари Сен-Жермен».
Ещё прошлым летом Р. Фернандес, спортдир «Барсы», делал предложение парижанам, но те категорически отказались продавать Лейвина. В итоге сине-гранатовые предпочли вариант с покупкой другого французского оборонительного футболиста – Л. Диня.
Отыграв в национальном первенстве 14 поединков в этом сезоне (в 25-и турах), Курзава отличился двумя забитыми мячами, отдал столько же голевых пасов.
Напомним, из-за ужасной травмы А. Видаль, ставший недавно основным фланговым защитником «Барсы», теперь пропустит около 5-6 месяцев (по предварительной информации).
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