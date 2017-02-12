Спаллетти в списке кандидатов на пост наставника Арсенала

Некоторые СМИ Италии утверждают, что у Л. Спаллетти есть весьма высокие шансы заменить А. Венгера на должности менеджера «Арсенала» (Лондон).



По информации asromalive.it, 20-летняя эпоха работы Венгера в «Арсенале» уже этим летом завершится, в связи с чем клуб активно подыскивает замену для французского специалиста.



Ранее говорилось о том, что рассматриваются следующие кандидаты: М. Аллегри, Л. Жардим и Т. Тухель. Сегодня же поступила новая информация: потенциальным управляющим тренерского штаба «Арсенала» может стать Спаллетти.



Ранее ходили слухи, что в услугах наставника «Ромы» нуждаются «Ювентус» и «Интернационале». У Спаллетти, как и у Венгера, контракт истекает в конце сезона 2016/2017.