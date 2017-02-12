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Барселона может выкупить Деулофеу у Эвертона

Дата публикации: Вчера, 23:11 | Категория: Новости футбола

Барселона может выкупить Деулофеу у Эвертона

В связи со своими небезуспешными выступлениями в составе «Эвертона» и «Милана», Ж. Деулофеу может получить шанс вновь заявить о себе в рядах каталонской «Барселоны», о чём информируют СМИ Испании.

По данным Mundo Deportivo, у «Барсы» есть в активе опция возможного выкупа Жерара обратно, чем клуб якобы и намерен воспользоваться. Следуя условиям договора с Ирисками, каталонцам это приобретение обойдётся в 8 500 000 евро. Источник утверждает, что сине-гранатовые планируют провернуть сделку уже в следующем сезоне. В соответствии с контрактом, реализовать это они могут за 8,5 млн евро.

На данный момент, принадлежа «Эвертону», Деулофеу защищает цвета «Милана» на временной основе.

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