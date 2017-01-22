Форвард Сассуоло Дефрель близок к Роме

«Роме» и «Сассуоло» удалось существенно продвинуться в деле переговоров о возможном переходе форварда Г. Дефреля (информация поступила от La Gazzetta dello Sport).



О том, что 25-летний игрок интересует «Рому», разные СМИ информировали ещё раньше. Предложение в размере 18 000 000 евро, тем не менее, не устроило владельцев «Сассуоло». Клуб потребовал за французского игрока не менее 25 000 000 евро.



Как утверждает вышеназванный источник, нероверди приняли решение отдать Дефреля в аренду, включив в договор опцию возможного выкупа футболиста летом 2018-го года за 15-16 миллионов евро. Кроме того, «Сассуоло» потребует взамен двух молодых игроков «Ромы».



Ранее в интересе к Грегуару подозревался «Наполи».