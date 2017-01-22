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Интер может обзавестись сателлитами в Португалии и Бельгии

Дата публикации: Вчера, 23:49 | Категория: Новости футбола

Интер может обзавестись сателлитами в Португалии и Бельгии

Китайские акционеры из Suning Group собираются купить ещё два европейских клуба.

Suning Group завладела правами на миланский «Интер» в 2016-м году. Впрочем, на приобретении одного из самых авторитетных итальянских клубов нового тысячелетия останавливаться китайцы не намерены. Напротив, они желают расширить спектр своего влияния в футболе Старого Света.

Gazzetta dello Sport информирует, что указанный консорциум последует модели собственников «Ман Сити», которые также владеют клубами из Нью-Йорка и Мельбурна.

Есть предположения, что консорциум уже скоро выкупит права на португальский «Жил Висенте». Также в сфере интересов китайцев находится и бельгийская команда «Мускрон».

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