Интер может обзавестись сателлитами в Португалии и Бельгии
Дата публикации: Вчера, 23:49 | Категория: Новости футбола
Китайские акционеры из Suning Group собираются купить ещё два европейских клуба.
Suning Group завладела правами на миланский «Интер» в 2016-м году. Впрочем, на приобретении одного из самых авторитетных итальянских клубов нового тысячелетия останавливаться китайцы не намерены. Напротив, они желают расширить спектр своего влияния в футболе Старого Света.
Gazzetta dello Sport информирует, что указанный консорциум последует модели собственников «Ман Сити», которые также владеют клубами из Нью-Йорка и Мельбурна.
Есть предположения, что консорциум уже скоро выкупит права на португальский «Жил Висенте». Также в сфере интересов китайцев находится и бельгийская команда «Мускрон».
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