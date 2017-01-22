Интер может обзавестись сателлитами в Португалии и Бельгии

Китайские акционеры из Suning Group собираются купить ещё два европейских клуба.



Suning Group завладела правами на миланский «Интер» в 2016-м году. Впрочем, на приобретении одного из самых авторитетных итальянских клубов нового тысячелетия останавливаться китайцы не намерены. Напротив, они желают расширить спектр своего влияния в футболе Старого Света.



Gazzetta dello Sport информирует, что указанный консорциум последует модели собственников «Ман Сити», которые также владеют клубами из Нью-Йорка и Мельбурна.



Есть предположения, что консорциум уже скоро выкупит права на португальский «Жил Висенте». Также в сфере интересов китайцев находится и бельгийская команда «Мускрон».