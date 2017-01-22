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Агент Кришито: Зенит близок к приобретению Ивановича

Дата публикации: Вчера, 23:54 | Категория: Новости футбола

Агент Кришито: Зенит близок к приобретению Ивановича

А. Д’Амико, представитель оборонительного футболиста «Зенита» Д. Кришито, оповестил общественность о заинтересованности «Интера» в его клиенте, а также поведал о вероятном переходе в «Зенит» игрока «Челси» Б. Ивановича.

««Интер» хотел выкупить права на Доменико, но питерский клуб не пожелал расставаться с футболистом. Это всё очень долго продолжалось. Учитывая, что у тренера команды есть на фланге Жирков, Кришито мог бы использоваться в центре защиты. Впрочем, «Зениту» стоит ещё задуматься над достойной заменой для Ломбертса, и уже скоро клуб может договориться по Браниславу Ивановичу», – цитирует Д’Амико FC Inter News.

Следует напомнить, Иванович уже некоторое время не считается основным футболистом «Челси», с того времени, как тренерский штаб Аристократов возглавил итальянец А. Конте.

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