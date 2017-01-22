Гедеш проходит медосмотр в ПСЖ
Дата публикации: Вчера, 23:53 | Категория: Новости футбола
У форварда «Бенфики» Г. Гедеша достаточно высоки шансы в скором времени оказаться в составе «Пари Сен-Жермен».
В этом месяце действующий французский чемпион занят поиском подходящего сменщика для своего основного форварда Э. Кавани. Ходили слухи, что парижский гранд может подписать аргентинского футболиста Л. Аларио, но наставник «ПСЖ» У. Эмери воспрепятствовал совершению этого трансфера.
По сведениям RMC, Гедеш занимается прохождением медосмотра в «ПСЖ», и уже скоро поставит подпись в договоре с клубом.
По ожиданиям, трудовой договор между сторонами будет актуален на протяжении следующих 4,5 лет. Сумма перехода составит примерно тридцать миллионов евро. Ранее к Гонсалу якобы присматривались «Монако» и «Ман Юнайтед».
Похожие новости:
Бенфика увеличит клаусулу Линделёфа до 50 млн фунтов
Оборонец португальской «Бенфики» и национальной шведской команды В. Линделёф в скором времени может переподписать трудовое соглашение с...
Оборонец португальской «Бенфики» и национальной шведской команды В. Линделёф в скором времени может переподписать трудовое соглашение с...
ПСЖ зимой хочет купить Дракслера
Парижский гранд категорически настроен на приобретение уже этой зимой хавбека «Вольфсбурга» Ю. Дракслера. 23-летний немец ещё на...
Парижский гранд категорически настроен на приобретение уже этой зимой хавбека «Вольфсбурга» Ю. Дракслера. 23-летний немец ещё на...
ПСЖ близок к подписанию Аларио
Л. Аларио, на данном этапе времени представляющий аргентинский «Ривер Плейт», может в скором времени перебраться в «Пари...
Л. Аларио, на данном этапе времени представляющий аргентинский «Ривер Плейт», может в скором времени перебраться в «Пари...
Интер: 50 млн евро за Кавани
«Пари Сен-Жермен» может лишиться своего второго нападающего этим летом – вслед за Ибрагимовичем может уйти и Э. Кавани. ...
«Пари Сен-Жермен» может лишиться своего второго нападающего этим летом – вслед за Ибрагимовичем может уйти и Э. Кавани. ...
Манданда может перейти в Монако
Марсельский «Олимпик» принял решение отпустить своего основного голкипера С. Манданда, не продлевая с ним трудовой договор. 31-летний...
Марсельский «Олимпик» принял решение отпустить своего основного голкипера С. Манданда, не продлевая с ним трудовой договор. 31-летний...