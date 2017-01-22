Гедеш проходит медосмотр в ПСЖ

У форварда «Бенфики» Г. Гедеша достаточно высоки шансы в скором времени оказаться в составе «Пари Сен-Жермен».



В этом месяце действующий французский чемпион занят поиском подходящего сменщика для своего основного форварда Э. Кавани. Ходили слухи, что парижский гранд может подписать аргентинского футболиста Л. Аларио, но наставник «ПСЖ» У. Эмери воспрепятствовал совершению этого трансфера.



По сведениям RMC, Гедеш занимается прохождением медосмотра в «ПСЖ», и уже скоро поставит подпись в договоре с клубом.



По ожиданиям, трудовой договор между сторонами будет актуален на протяжении следующих 4,5 лет. Сумма перехода составит примерно тридцать миллионов евро. Ранее к Гонсалу якобы присматривались «Монако» и «Ман Юнайтед».