ЦСКА интересуется бразильцем Индио

Московский ЦСКА раздумывает над покупкой молодого бразильского хавбека «Васко да Гамы», пишет A Bola.



В этом сезоне Матеус Индио играет в высшей лиге Португалии за «Эшторил» на правах годичной аренды. В 13 матчах отличился тремя голами и ассистом.



Также по данным источника побороться за 20-летнего атакующего полузащитника может «Динамо» (Загреб).



Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 500 000 евро. Сколько за него могут предложить Армейцы пока не известно. Контракт Матеуса с «Васко да Гамой» рассчитан до 30 июня 2018 года.



Отметим, что Индио привлекался в национальные сборные Бразилии U15 и U17.