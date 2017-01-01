ЦСКА интересуется бразильцем Индио
Дата публикации: Вчера, 23:46 | Категория: Новости футбола
Московский ЦСКА раздумывает над покупкой молодого бразильского хавбека «Васко да Гамы», пишет A Bola.
В этом сезоне Матеус Индио играет в высшей лиге Португалии за «Эшторил» на правах годичной аренды. В 13 матчах отличился тремя голами и ассистом.
Также по данным источника побороться за 20-летнего атакующего полузащитника может «Динамо» (Загреб).
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 500 000 евро. Сколько за него могут предложить Армейцы пока не известно. Контракт Матеуса с «Васко да Гамой» рассчитан до 30 июня 2018 года.
Отметим, что Индио привлекался в национальные сборные Бразилии U15 и U17.
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