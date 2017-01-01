Боруссия М объявила о подписании Колодзейчака
Дата публикации: Вчера, 23:44 | Категория: Новости футбола
Французский футболист польского происхождения Т. Колодзейчак сменил Ла Лигу на Бундеслигу, о чем сообщает твиттер гладбахской «Боруссии».
Напомним, с 2014 года в Испании Тимоте защищал цвета местной «Севильи». По не официальным данным его продажа принесла Нервионцам около 10 000 000 евро.
С «Боруссией» 25-летний защитник заключил 4-летнее соглашение. В новом клубе ему выделили 25-й игровой номер.
Ранее М. Эберт, спортивный директор Чёрно-бело-зелёных заявил, что по мнению тренерского штаба, с приходом Тимоте Колодзейчака игра команды в обороне должна стать более стабильной.
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