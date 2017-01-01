Вильярреал, Сельта и Эспаньол нацелились на Халиловича

Ален Халилович, выступающий в немецкой бундеслиге в составе «Гамбурга», может вернуться в испанскую Примеру, информирует Sportske Novosti.



Так по данным хорватского издания, в услугах их соотечественника заинтересованы: «Эспаньол», «Вильярреал», «Леганес» и «Сельта», также известно о желании хихонского «Спортинга», за который Халилович играл в прошлом сезоне на правах аренды, вернуть его в свои ряды.



Отметим, в Германию атакующий полузащитник переехал из каталонской «Барселоны» летом 2016 года. В «Гамбурге» 20-летний футболист до сих пор не адаптировался. Он не часто появлялся на поле, а с октября вообще наблюдает за игрой своей команды со скамейки запасных.



Всего в текущем сезоне отыграл в семи матчах, однажды забил.