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Вильярреал, Сельта и Эспаньол нацелились на Халиловича

Дата публикации: Вчера, 23:42 | Категория: Новости футбола

Вильярреал, Сельта и Эспаньол нацелились на Халиловича

Ален Халилович, выступающий в немецкой бундеслиге в составе «Гамбурга», может вернуться в испанскую Примеру, информирует Sportske Novosti.

Так по данным хорватского издания, в услугах их соотечественника заинтересованы: «Эспаньол», «Вильярреал», «Леганес» и «Сельта», также известно о желании хихонского «Спортинга», за который Халилович играл в прошлом сезоне на правах аренды, вернуть его в свои ряды.

Отметим, в Германию атакующий полузащитник переехал из каталонской «Барселоны» летом 2016 года. В «Гамбурге» 20-летний футболист до сих пор не адаптировался. Он не часто появлялся на поле, а с октября вообще наблюдает за игрой своей команды со скамейки запасных.

Всего в текущем сезоне отыграл в семи матчах, однажды забил.

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