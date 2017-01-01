Вильярреал, Сельта и Эспаньол нацелились на Халиловича
Дата публикации: Вчера, 23:42 | Категория: Новости футбола
Ален Халилович, выступающий в немецкой бундеслиге в составе «Гамбурга», может вернуться в испанскую Примеру, информирует Sportske Novosti.
Так по данным хорватского издания, в услугах их соотечественника заинтересованы: «Эспаньол», «Вильярреал», «Леганес» и «Сельта», также известно о желании хихонского «Спортинга», за который Халилович играл в прошлом сезоне на правах аренды, вернуть его в свои ряды.
Отметим, в Германию атакующий полузащитник переехал из каталонской «Барселоны» летом 2016 года. В «Гамбурге» 20-летний футболист до сих пор не адаптировался. Он не часто появлялся на поле, а с октября вообще наблюдает за игрой своей команды со скамейки запасных.
Всего в текущем сезоне отыграл в семи матчах, однажды забил.
Похожие новости:
Сонг перешел в Рубин
Полузащитник каталонской «Барселоны» Сонг перешел в «Рубин» на условиях арендного соглашения, сообщает портал...
Полузащитник каталонской «Барселоны» Сонг перешел в «Рубин» на условиях арендного соглашения, сообщает портал...
Халилович близок к переходу в Гамбург
Молодой и перспективный хорватский хавбек имеет возможность перейти в команду, представляющую высший дивизион чемпионата Германии. 20-летний А....
Молодой и перспективный хорватский хавбек имеет возможность перейти в команду, представляющую высший дивизион чемпионата Германии. 20-летний А....
Валенсия хочет подписать Санабрию
«Валенсия» намерена включиться в борьбу за молодого парагвайского нападающего Антонио Санабрию, передает «Mundo Deportivo». ...
«Валенсия» намерена включиться в борьбу за молодого парагвайского нападающего Антонио Санабрию, передает «Mundo Deportivo». ...
«Барселона» оценила Халиловича в 5 млн евро
Руководство «Барселоны» всерьез раздумывает по поводу омоложения команды. Одним из потенциальных новичков считается 17-летний хавбек Ален...
Руководство «Барселоны» всерьез раздумывает по поводу омоложения команды. Одним из потенциальных новичков считается 17-летний хавбек Ален...
Кристанте может перебраться из «Милана» в «Атлетико»
Стало известно, что молодой полузащитник «Милана» Брайан Кристанте в период зимнего трансферного окна может пополнить мадридский...
Стало известно, что молодой полузащитник «Милана» Брайан Кристанте в период зимнего трансферного окна может пополнить мадридский...