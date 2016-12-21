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Боруссия Д, Шальке и Валенсия интересуются Т. Джакой

Дата публикации: Вчера, 23:48 | Категория: Новости футбола

Боруссия Д, Шальке и Валенсия интересуются Т. Джакой

Хавбек швейцарского «Базеля» Т. Джака может перебраться в один из топовых европейских чемпионатов.

Bundesliga Spotlight, ссылаясь на СМИ Албании, сообщает об интересе к 25-летнему представителю «Базеля» скаутских служб сразу 3-х клубов, в числе которых «Валенсия» (Испания), «Шальке» (Гельзенкирхен) и «Боруссия» (Дортмунд).

В сезоне 2016/2017 Т. Джака отличился пятью ассистами в 24-х проведённых матчах за швейцарский клуб. За сборную Албании Таулант всего провёл шестнадцать поединков.

Летом текущего года появилась информация о продлении контракта «Базеля» с Джакой. Трудовой договор брата Гранита Джаки с сине-красными действителен до 2021-го года (присутствует опция автопродления).

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