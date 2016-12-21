Тяньцзинь Сунцзян предложил Фиорентине € 40 млн за Калинича

Управление клуба «Тяньцзинь Сунцзян» (Китай) имеет интерес в потенциальном подписании форварда «Фиорентины» (Италия) Н. Калинича.



Летом прошлого года он был приобретён за 5 500 000 евро у «Днепра», а уже сейчас, по данным La Gazzetta dello Sport, 28-летний игрок может быть продан за 40 000 000 евро.



Впрочем, Фиалки не заинтересованы в расставании с форвардом. «Фиорентина» требует за Калинича 50 000 000 евро. Такие цифры указаны в соглашении игрока с клубом в качестве суммы отступных. Сам Никола в клубе 2-го дивизиона чемпионата Китая сможет получать 10 000 000 евро в год (в «Фиорентине» – 2 000 000 евро/год), но хорват не желает переезжать в Азию.



Соглашение Калинича с флорентийским клубом актуально до летнего межсезонья 2019-го года.